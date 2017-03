¡Viva la (fukin’) Revolución!

“Die Wahrheit wird euch frei machen” (Истината ще Ви направи свободни). Надпис върху един от най-старите университети в Европа – Фрайбургският университет (основан 1457 г., преди повече от 550 години или малко преди откриването на Америка).

Вече живея в София, във време на революция, всяка вечер се веят знамена, лозунга е „Долу всички“. Един апел.

Казват, че хората, които протестират са десни – нови десни, стари десни, обединени десни, сини десни… „леви-десни, леви-десни, ще вървим напред“. Те са последните 50 000 десни в тази държава, а дори и те вече имат леви убеждения, защото е крайно ляво да вкараме всички в затвора, да унищожим партиите и да говорим за избори, на които пак няма да гласуваме. Българина не разбира, че да гласува е най-важно, но излиза на протест след всеки вот, скандирайки срещу собствения си избор. Той издига народни представители, които не представляват народа. 50% гласоподаватели избират 10 партии, а останалите 50%, купувайки си определени вестници, гласуват всеки ден със своите стотинки за Делян Пеевски, срещу когото вечер излизат на протест.

Българина е скандално жълт в мислите си – мечтае за нов месия, който да го поведе към светли бъднини. Опс, чакай малко, непознат лидер? Кой? Хм, българина сигурно е спал със сестра му. Той мрази комунистите, а баба му е червена. Той мрази националистите, а гледа футбол с тях. Той мрази циганите, а те са му съседи. Никой не работи както трябва, никой нищо не измисля и никой нищо не произвежда – нация от портиери, рентиери и охранители. Недоволство без кауза, без посока, без значение. Наоколо всеки мрази всеки, безплатно.

Положително е, че днес има една магистрала – цяла една магистрала, градена няколко епохи – тук едното камъче на Георги Димитров, друго е на Вълко Червенков, трето на Царя, мантинелите на Тодор Живков, маркировката на Бойко Борисов и така до края на света, който днес е в Бургас. В такъв малък свят живее българина. Карайте внимателно, защото пътя е лош. Лош е, защото политиците го строиха, а вие чакахте. Затова! Докато не пробвате магистралата, няма да повярвате, че я има. Отбийте се в Чирпан, там хората гледат на протестите така, както гледат „Биг Брадър“.

Тази вечер на знамето пред парламента пак ще пише „Долу всички!“. Добре, значи всички отиваме надолу. Моля, ако можете, не се блъскайте.

