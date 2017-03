Аналогови събития в дигитална ера (Част 1)

Днес това няма да ти се случи. Няма, ако близките ти не те мислят за странен, защото по-голямата част от ежедневната ти комуникация не се случва в социалните мрежи. Казвам го напълно сериозно, защото според множество проучвания, днес на “нормалните” хора социалните медии струват около два часа средно на ден. Като тенденцията нараства прогресивно.

Пандемията на времето, в което живеем, е ежедневната нужда от споделяне „на живо“ на впечатления и изживявания от „мястото на събитието“. Опитай се да изброиш информацията, която получи само днес от заобикалящата те среда и интернет. Комуникацията идва в главата ти отвсякъде – от нещата, които виждаш и чуваш на улицата, в офиса, вкъщи; от радиото в колата; от работещия телевизор докато готвиш с половинката ти; от разказите на семейството в общата група в месънджъра; от онлайн медиите, които следиш в Twitter; от стотиците теми, които бяха споделени във Facebook feed-a ти; от живота и самата виртуална реалност.

А като се замислиш, в края на деня всичко това е единствено и само проекция на вечната човешка потребност, съществувала много преди нас самите, още от времето, в което не бяхме „always on“ – да виждаш и да бъдеш видян!

Ако нещо не е в мрежата, значи изобщо не се е случило. Живеем във време, в което се сменят парадигми. За всеки комуникационнен специалист, глаголът „присъствам“ изобщо вече не означава просто да бъдеш физически някъде. Да присъстваш означава да споделяш на живо снимки, видеа и постове от мястото на събитието с други хора във възможно най-актуално за събитието време. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat и компания са единствените достоверни критерии за това, че в действителност съществуваш.

В този ред на мисли, преди време списанието Business Punk доста на място коментира в свой Facebook пост: „Pic or it didn’t happen“.

Ако си Old School артист, сигурно за теб все още е доста дразнещо да се появявш на снимки от концерти в неприветлива форма, със странни изражения на лицето или докато гледаш с гръб към множеството ти фенове, въоръжени със смартфони.

Точно тези снимки пък радват всички нас – организаторите на мероприятия, корпоративни и PR събития. Личната нужда на посетителите да бъдат видяни на конкретното място от всички в собствената им дигитална среда удължава продължителността на всяко събитие, пренасяйки го в социалните мрежи. По този начин, всеки участник в мероприятие, който споделя своя user generated content с дигиталната си общност, се превръща автоматично в посланик на марките, които ни плащат.

Има и още едно много важно нещо. По природа, хората обичат да се свързват с други хора, имащи сходни на техните интереси. На този принцип лесно се определят целевите групи на всяко споделено послание. От личен опит знам, че половината от потребителите в социалните мрежи обръщат по-високо внимание на информации, които достигат до тях като споделени от техни приятели, а не от брандове. Тоест, споделянията са най-ефективната реклама в социалните мрежи.

Какво означава това? За мен категорично означава, че веднъж появи ли се съдържание, генерирано от потребители в социалните мрежи, чрез вълшебните виртуални ефекти на симпатичните виртуални пеперудки, то може да достигне до потенциално безгранична по размер публика. Само мисълта за това кара очите на влюбените в широките обхвати PR мениджъри да заблестят.

Върнете се към първото изречение от тази статия. Ей там, в онази атмосфера, изпълнена с безкрайна романтика и може би заради цялата тази сантименталност, дигиталната комуникация около събитията на доста брандове е все още заседнала някъде в 2010 година. Все още доста рядко и предпазливо брандовете сграбчват възможнстите, които дигиталната event-комуникация им предлага по отношение на собствените им гости. Нещо повече, дори задължителната, придружаваща всяко събитие информация, често е пренебрегвана и подценявана в собствените корпоративни и бранд канали. И точно на това място си подремва огромния потенциал за развитие на Event и с него Brand engagement-a.

И понеже темата изобщо не свършва тук, а по-скоро започва, хвърлям във въздуха няколко въпроса – как марките и PR мениджърите биха могли да разпознаят потенцияла на възможностите и започнат да го използват стратегически? Как да повишим event engagement-a си с помощта на ефективна дигитална комуникация? Какви са особеностите и предизвикателствата, които ще срещнем?

Ще споделя разсъжденията си върху всички тези въпроси в два последващи поста, където ще ви представя и моите 5 тези на тема event-комуникация в дигиталната ера.

Related

Ivan Yanakiev

I'm a marketing and communications guy living in Sofia, Bulgaria. Here you may follow my thoughts and philosophy on life, love, consciousness, some cash, and everyday liberation. And desire. Because everything gets back to desire.