[…] NO COMMENT!!! […]

Tези видео материали оставям без коментар, не защото нямам какво да кажа, а защото не искам пак да бъда обвинен от дипломатите ни, че само ги критикувам в некомпетентност и непрофесионализъм.

Оставям на Вас да изразите мнението си под статията.

За преференциалното гласуване:

ВАЖНО: Избори за Европейски Парламент 2009

Вижте как работят дипломатите ни в Германия.

Не позволяват на българите в Германия да гласуват на “Парламентарни Избори 2009”

Вижте моят обобщителен анализ и предложенията ми за подобрение на работата им.

Не позволяват на българите в Германия да гласуват на “Парламентарни Избори 2009” – Част II

Полезна информация за изборите:

Парламентарни Избори 2009 – Как ще гласуваме?

