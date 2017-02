Liberté, égalité, fraternité!

Светът реши, че пътят към тях е глобализацията. Глобализацията на всяка цена. Тази, която трябваше да свързва всички части на човешкия живот. И точно тази, заради която дискусията за несъответствията между научните открития и общественото разбиране продължава безкрайно. А аз стоя и се питам, дали актуалните финансови и културно-цивилизационни конфликти не са кризисният симптом точно на необузданата ни глобализация?

В началото на 90-те години на миналия век наблюдавахме ожесточената надпревара между американските лидери на мнение в стремежа си да триумфират един над друг. Икономистите вярваха, че постигането на „консенсус“ във Вашингтон би разпръснало мир и просперитет по целия свят, докато политиците спореха, дали дивидентите на световния мир ще бъдат в действителност общочовешко благо, дали ще напълнят нечии джобове или вероятно и двете.

Точно в този момент, Франсис Фукуяма стисна здраво юздите на съвременния оптимизъм, обявявайки през 1992 година „края на историята“ и универсалния триумф на западния либерализъм. От другата страна на монетата, Хънтингтън задълба все повече в теорията за комплексната реалност, представяйки в „Сблъсъкът на цивилизациите?“ една доста по-мрачна действителност. Той описа бъдеще, в което идеологическите разделения на Студената война няма да бъдат заменени от всеобща хармония, а от един още по-стар конфликт – културните различия.

Важно е, не защото хипотезата на Хънтингтън се преведе на множество езици и до днес е най-коментираната тема в контекста на глобализационните дебати, и още по-малко защото хвърля светлина върху въпроса, дали в действителност архитектите на новия световен ред не са израснали около джамиите на Техеран, а ковачите на бъдещето се намират по-скоро в Пекин, отколкото в харвардските кафета. Важно е да обърнем внимание на Хънтингтън, защото той бе по-близо от всеки друг, предричайки атентата на 11-ти септември и „войната с тероризма“ чрез „кървавите граници“ на исляма, както и американската агония в Ирак, посочвайки демокрацията като продукт на много специфични културни процеси.

Аргументите му в защита на хипотезата, че модернизацията не води непременно до по-западни модели, изглеждат доста далновидни. Защо да трябва китайците да приемат американските икономически модели, когато точно те са виновни за едни от най-тежките в световен мащаб финансови сътресения? И защо да е необходимо авторитарните режими в Близкия изток да прегръщат най-сърдечно демократизацията, когато това би означавало вълна от гневни ислямисти?

Лутайки се между фактите и твърденията, често по-скоро изопачаваме и оборваме реалността, отколкото да внесем ред в нея. В действителност много от най-тежките сблъсъци се наблюдават в рамките на цивилизациите, а не между тях. Повече мюсюлмани умират в ръцете на своите братя мюсюлмани, отколкото от ръцете на евреи и християни, докато европейците се сражават в едни от най-кървавите конфликти на 20-ти век по между си. В същото време, разделението на света изглежда някак утопично, защото китайският бизнес елит се интересува повече от Силиконовата долина, отколкото от конфуцианското си минало.

Related

Ivan Yanakiev

I'm a marketing and communications guy living in Sofia, Bulgaria. Here you may follow my thoughts and philosophy on life, love, consciousness, some cash, and everyday liberation. And desire. Because everything gets back to desire.