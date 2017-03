В българския език думата „нищо“ няма множествено число. В живота обаче има. 30 години и 30 нища.

Може да прозвучи изтъркано, но от както навърших 30 целият ми живот се промени. Не го исках непременно, но се случи – пораснах. Още по-комерсиалното е, че го усетих с всичкото си аз след най-трезвата ми Нова Година досега.

За да предам още повече зрялост на моите 30, реших да направя списък с 30 нИща за следващата година, до края на живота ми, които да предам на децата си. #30 нИща, които се надявам да помогнат на всички да бъдем по-здраво стъпили на земята, по-честни и по-добри.

Преди да публикуваш нещо във Facebook, Twitter или Instagram, включи на пауза и се попитай наистина ли е необходимо да споделиш този мисловен проблясък с цялата си социална мрежа? Ако отговорът на този въпрос не е „да, абсолютно е необходимо“, просто изчезни от интернет пространството.

